Лепс исполнит гимн России на финале Кубка России по футболу

Короткая ссылка
Народный артист России Григорий Лепс исполнит государственный гимн перед финальным матчем Кубка России по футболу между столичными «Спартаком» и «Динамо».
Лепс исполнит гимн России на финале Кубка России по футболу
  • globallookpress.com

«Откроется театрализованное шоу под песню «Лучший город земли» в исполнении «Хора Турецкого». «Футбольный марш» Матвея Блантера сыграет оркестр Московского Губернского театра. В перерыве матча на поле появятся ветераны «Спартака» и «Динамо». Чествование легендарных футболистов пройдёт под выступление Льва Лещенко», — сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Также сообщается что певицы Максим и Люся Чеботина споют для болельщиков после игры.

Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00. Судейскую бригаду возглавит Кирилл Левников. Помощниками арбитра станут Егор Болховитин и Рашид Абусуев. Резервный судья — Владимир Москалёв. Видеоарбитры (VAR) — Владислав Безбородов и Антон Кобзев. Инспектор — Гаряфий Жафяров.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе рассказал, почему спрятался на базе красно-белых, чтобы не лететь на игру.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить