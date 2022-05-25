Лепс исполнит гимн России на финале Кубка России по футболу

Народный артист России Григорий Лепс исполнит государственный гимн перед финальным матчем Кубка России по футболу между столичными «Спартаком» и «Динамо».

«Откроется театрализованное шоу под песню «Лучший город земли» в исполнении «Хора Турецкого». «Футбольный марш» Матвея Блантера сыграет оркестр Московского Губернского театра. В перерыве матча на поле появятся ветераны «Спартака» и «Динамо». Чествование легендарных футболистов пройдёт под выступление Льва Лещенко», — сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Также сообщается что певицы Максим и Люся Чеботина споют для болельщиков после игры.

Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00. Судейскую бригаду возглавит Кирилл Левников. Помощниками арбитра станут Егор Болховитин и Рашид Абусуев. Резервный судья — Владимир Москалёв. Видеоарбитры (VAR) — Владислав Безбородов и Антон Кобзев. Инспектор — Гаряфий Жафяров.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе рассказал, почему спрятался на базе красно-белых, чтобы не лететь на игру.