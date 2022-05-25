Джано впервые рассказал, как прятался на базе «Спартака», чтобы не лететь на матч

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Бывший полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе рассказал, почему спрятался на базе красно-белых, чтобы не лететь на игру.
Джано впервые рассказал, как прятался на базе «Спартака», чтобы не лететь на матч
  • РИА Новости

Футболист рассказал, что испытывал проблемы с голеностопом, но МРТ ничего не показала. Тренер красно-белых Мурат Якин заявил, что Ананидзе полетит на матч в любом состоянии.

«По итогу я не полетел, но ни в каком шкафчике не прятался. Я просто зашёл в другую комнату на базе и там сидел. Пацаны искали меня, но не нашли, на звонки я не отвечал, а потом они уехали. Меня оштрафовали, перевели в дубль, но это меня многому научило. Так нельзя поступать», — цитирует Ананидзе «Чемпионат».

Напомним, что грузинский футболист дебютировал за основу московского клуба в 2009 году и защищал цвета команды вплоть до 2019-го. В составе «Спартака» он стал чемпионом и обладателем Суперкубка России.

С января 2022 года хавбек выступал за тбилисское «Динамо».

Ранее Джано Ананидзе сообщил о завершении карьеры.

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