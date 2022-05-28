Паршивлюк — о финале КР: реваншистских настроений в отношении «Спартака» нет

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Защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк поделился эмоциями перед финальным матчем Кубка России по футболу сезона-2021/2022 со столичным «Спартаком».

«Спартак» — важная команда в моей карьере. Но никаких реваншистских настроений у меня нет. Понятно, что обыграть их будет запоминающимся событием. Ажиотаж, волнение и всё остальное», — цитирует футболиста «Чемпионат».

Паршивлюк дал понять, что ему никому доказывать ничего не нужно, поскольку у него не осталось близких людей в «Спартаке».

Мачт «Спартак» — «Динамо» состоится 29 мая на поле стадиона «Лужники».

33-летний защитник выступал за красно-белых с 2007 по 2016 год. Паршивлюк в 148 матчах забил три мяча.

Ранее Сандро Шварц ответил на вопрос, станет ли финал со «Спартаком» его последним матчем в «Динамо».

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