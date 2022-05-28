Промес назвал финал КР особенным из-за прощального матча Жиго за «Спартак»
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Финал будет особенным, поскольку это последний матч Жиго за «Спартак». Не хочу окончательно прощаться, потому что в футболе никогда не знаешь, что будет в будущем. Для него это отличная возможность поставить точку на этом этапе карьеры», — цитирует Промеса ТАСС.
Он признался, что перед финалом в команде царит хорошая рабочая атмосфера.
«Мы хорошо поработали, были в Тарасовке, прониклись красно-белым духом. Это последний матч сезона, мы готовы к финалу», — заключил он.
Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00. Перед встречей гимн России исполнит Григорий Лепс. Певицы МакSим и Люся Чеботина выступят с небольшим концертом после матча.
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