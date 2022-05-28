Промес назвал финал КР особенным из-за прощального матча Жиго за «Спартак»

Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес поделился эмоциями перед финальным матчем Кубка России по футболу со столичным «Динамо».

«Финал будет особенным, поскольку это последний матч Жиго за «Спартак». Не хочу окончательно прощаться, потому что в футболе никогда не знаешь, что будет в будущем. Для него это отличная возможность поставить точку на этом этапе карьеры», — цитирует Промеса ТАСС.

Он признался, что перед финалом в команде царит хорошая рабочая атмосфера.

«Мы хорошо поработали, были в Тарасовке, прониклись красно-белым духом. Это последний матч сезона, мы готовы к финалу», — заключил он.

Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00. Перед встречей гимн России исполнит Григорий Лепс. Певицы МакSим и Люся Чеботина выступят с небольшим концертом после матча.

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