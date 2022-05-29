Бакаев — про бойкот болельщиков: настоящие мужики
- РИА Новости
«Болельщики — настоящие мужики. Они сказали, они выполняют. Этим всё сказано», — цитирует Бакаева «Спорт-Экспресс».
По словам полузащитника, для него последние два года в «Спартаке» были очень тяжёлыми.
«Ради «ромбика» я выкладывался на все сто. Всегда «Спартак» будет в моём сердце», — добавил он.
Напомним, что Fan ID можно будет получить на портале госуслуг. В документе будет отражена история действий его обладателя на спортивных мероприятиях. Закон вступит в силу 1 июня.
Ранее сообщалось, что фанаты «Спартака» пытались перекрыть улицу в центре Москвы после победы в Кубке России.