Фанаты «Спартака» пытались перекрыть улицу в центре Москвы после победы в Кубке России
- РИА Новости
Около 500 болельщиков «Спартака» временно перегородили Мясницкую улицу. Периодически фанаты зажигают пиротехнику и кидают петарды. Рядом дежурит несколько нарядов полиции, сообщает ТАСС.
«Спартак» в финале нанёс поражение «Динамо» со счётом 2:1.
Для «Спартака» это был четвёртый завоёванный Кубок в российской истории. Ранее клуб побеждал в турнире в сезонах — 1993/94, 1997/98 и 2002/03.
Ранее главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли перед награждением поделился первыми эмоциями от победы в Кубке России по футболу.