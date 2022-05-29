Фанаты «Спартака» пытались перекрыть улицу в центре Москвы после победы в Кубке России

Болельщики «Спартака» предприняли попытку перекрыть улицу в центре Москвы после победы в Кубке России по футболу сезона-2021/22.

Около 500 болельщиков «Спартака» временно перегородили Мясницкую улицу. Периодически фанаты зажигают пиротехнику и кидают петарды. Рядом дежурит несколько нарядов полиции, сообщает ТАСС.

«Спартак» в финале нанёс поражение «Динамо» со счётом 2:1.

Для «Спартака» это был четвёртый завоёванный Кубок в российской истории. Ранее клуб побеждал в турнире в сезонах — 1993/94, 1997/98 и 2002/03.

Ранее главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли перед награждением поделился первыми эмоциями от победы в Кубке России по футболу.