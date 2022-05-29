Ваноли — о победе «Спартака» в Кубке России: это что-то невероятное

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Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли перед награждением поделился первыми эмоциями от победы в Кубке России по футболу.
Ваноли — о победе «Спартака» в Кубке России: это что-то невероятное
  • globallookpress.com

«Это что-то невероятное. Хотел бы поблагодарить нашего соперника «Динамо» за игру. Сегодня был очень важный матч для нас. Спасибо нашей команде, все ребята бились до конца, мы хотели выиграть и смогли добиться нужного результата. Особенно хочу поблагодарить болельщиков, эта победа только для них. Про пенальти даже не думаю, хочу только праздновать» — сказал специалист в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» нанёс поражение «Динамо» со счётом 2:1.

В составе «Спартака» голами отметились Александр Соболев (11-я минута) и Квинси Промес (73-я). У «Динамо» отличился Арсен Захарян (55-я).

Матч проходил на столичном стадионе «Лужники» при почти полном аншлаге.

Ранее сообщалось, что Даниил Фомин не смог сравнять счёт с пенальти в матче КР со «Спартаком» в компенсированное время.

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