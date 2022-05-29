Шварц объявил об уходе из «Динамо»

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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц после поражения в финале Кубка России от «Спартака» (1:2) объявил об уходе из столичного клуба.
Шварц объявил об уходе из «Динамо»
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«За последнее время мир очень серьёзно изменился, но я подчёркивал, что мы должны пройти этот путь до конца. Но сегодня моя заключительная игра. Я говорю как человек, у меня не было какой-то договорённости с другим клубом», — сказал Шварц на пресс-конференции.

Матч проходил на стадионе «Лужники» при почти полном аншлаге. Счёт открыл нападающий красно-белых Александр Соболев (11-я), а затем мяч забил полузащитник «Динамо» Арсен Захарян (55-я) и сравнял счёт, на 73-й минуте нападающий «Спартака» Квинси Промес удвоил преимущество.

На 90 + 6 пенальти не реализовал полузащитник «Динамо» Даниил Фомин.

Итоговый счёт 2:1 в пользу «Спартака».

Ранее в «Динамо» отреагировали на поражение в финале Кубка России.

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