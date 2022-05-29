В «Динамо» отреагировали на поражение в финале Кубка России

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о поражении команды в финале Кубка России со «Спартаком».

«Дайте нам это пережить. В раздевалке все расстроены и переживают», — цитирует Пивоварова «Чемпионат».

Матч проходил на стадионе «Лужники» при почти полном аншлаге. Счёт открыл нападающий красно-белых Александр Соболев (11-я), а затем мяч забил полузащитник «Динамо» Арсен Захарян (55-я) и сравнял счёт, на 73-й минуте нападающий «Спартака» Квинси Промес удвоил преимущество.

На 90+6 пенальти не реализовал полузащитник «Динамо» Даниил Фомин.

Итоговый счёт 2:1 в пользу «Спартака».

Ранее сообщалось, что народный артист России Григорий Лепс исполнил государственный гимн перед финальным матчем Кубка России по футболу между столичными «Спартаком» и «Динамо».