Джикия прокомментировал уход Бакаева из «Спартака»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о новости про уход полузащитника Зелимхана Бакаева.

«Уход Бакаева? Я не слышал. Не разговаривал с ним по этому поводу. Я с ним сейчас поговорю. В раздевалке все радовались. Все знают его ситуацию», — цитирует Джикию «Спорт-Экспресс».

Полузащитник объявил об уходе из «Спартака» после победы в финале Кубка России над «Динамо» (2:1).

25-летний Бакаев является воспитанником «Спартака». Вместе с клубом, помимо Кубка России, он завоевал Суперкубок страны в 2017 году. Всего за красно-белых он провёл 105 матчей, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач.

Ранее защитник ЦСКА Кирилл Набабкин отреагировал на победу «Спартака» в Кубке России.