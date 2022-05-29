Федун: я пришёл в 2003 году с победой в Кубке, цикл замкнулся

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун перед награждением поделился первыми эмоциями от победы в Кубке России по футболу сезона-2021/22.️

«Давайте радоваться матчу. Я пришел в 2003 году с победой в Кубке, цикл замкнулся», — заявил Федун в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» нанёс поражение «Динамо» со счётом 2:1.

В составе «Спартака» голами отметились Александр Соболев (11-я) и Квинси Промес (73-я). У «Динамо» отличился Арсен Захарян (55-я).

Главный судья матча Кирилл Левников из Санкт-Петербурга после просмотра VAR в компенсированное время назначил в ворота красно-белых пенальти. 11-метровый удар не смог реализовать Даниил Фомин (98-я минута).

Ранее Самуэль Жиго попрощался с фанатами «Спартака» после финала Кубка России.