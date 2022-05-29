Федун: я пришёл в 2003 году с победой в Кубке, цикл замкнулся
- РИА Новости
«Давайте радоваться матчу. Я пришел в 2003 году с победой в Кубке, цикл замкнулся», — заявил Федун в эфире «Матч ТВ».
«Спартак» нанёс поражение «Динамо» со счётом 2:1.
В составе «Спартака» голами отметились Александр Соболев (11-я) и Квинси Промес (73-я). У «Динамо» отличился Арсен Захарян (55-я).
Главный судья матча Кирилл Левников из Санкт-Петербурга после просмотра VAR в компенсированное время назначил в ворота красно-белых пенальти. 11-метровый удар не смог реализовать Даниил Фомин (98-я минута).
Ранее Самуэль Жиго попрощался с фанатами «Спартака» после финала Кубка России.