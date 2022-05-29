Соболев признан лучшим игроком финала Кубка России по футболу

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Московский «Спартак» обыграл в финальном матче Кубка России по футболу столичное «Динамо».
Соболев признан лучшим игроком финала Кубка России по футболу
  • globallookpress.com

Нападающий красно-белых Александр Соболев признан лучшим игроком матча. 

«Спартак» нанёс поражение «Динамо» со счётом 2:1.

25-летний форвард из Барнаула открыл счёт в матче на 11-й минуте. Победный мяч забил Квинси Промес. 

Для «Спартака» это был четвёртый завоёванный Кубок в российской истории. Ранее клуб побеждал в турнире в сезонах — 1993/94, 1997/98 и 2002/03.

Ранее главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли перед награждением поделился первыми эмоциями от победы в Кубке России по футболу.

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