Соболев признан лучшим игроком финала Кубка России по футболу

Московский «Спартак» обыграл в финальном матче Кубка России по футболу столичное «Динамо».

Нападающий красно-белых Александр Соболев признан лучшим игроком матча.

«Спартак» нанёс поражение «Динамо» со счётом 2:1.

25-летний форвард из Барнаула открыл счёт в матче на 11-й минуте. Победный мяч забил Квинси Промес.

Для «Спартака» это был четвёртый завоёванный Кубок в российской истории. Ранее клуб побеждал в турнире в сезонах — 1993/94, 1997/98 и 2002/03.

Ранее главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли перед награждением поделился первыми эмоциями от победы в Кубке России по футболу.