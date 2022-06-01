«Альтернативы «Лужникам» нет»: почему матч за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом» должен состояться в Москве

Новый футбольный сезон в России стартует 9 июля матчем за Суперкубок страны между «Спартаком» и «Зенитом». Заявки на проведение встречи подали Москва, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Сочи и Калининград. По мнению почётного президента РФС Вячеслава Колоскова, при выборе места ключевым фактором станет вместимость трибун. А по словам бывшего руководителя «Локомотива» Николая Наумова, альтернативы «Лужникам» в этот раз просто нет, поскольку «Газпром Арена» является домашней для сине-бело-голубых, а другие стадионы сильно уступают столичному по размерам.

Матчем за Суперкубок начинается футбольный сезон в России. И главная задача, которая стоит перед спортивными чиновниками, — определиться со стадионом, где провести встречу между «Спартаком» и «Зенитом». Как заявил директор по развитию РФС Максим Митрофанов, на данный момент существует большое количество заявок.

«Есть варианты в Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Калининграде, Сочи. Это решение мы будем принимать совместно с Российской премьер-лигой (РПЛ), будем смотреть, куда он будет продан, там и коммерческие, и трансляционные права. Точного количества заявок от городов я не могу назвать. Но те, что я назвал, присутствуют в списке точно», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

По словам почётного президента РФС Вячеслава Колоскова, при принятии решения по стадиону для подобных матчей в организации сначала определяют основные критерии отбора и только после этого рассматривают заявки.

«Во-первых, нужно рассчитать количество зрителей, которое ожидается на трибунах. Если 15 тыс. — это один стадион, если 40 тыс. — второй, а если 70 тыс., как на финале Кубка России, то таких арен у нас всего две в России: в Москве и Санкт-Петербурге. Это основополагающий фактор. Его необходимо просчитать, чтобы потом не было обиженных болельщиков, которые по той или иной причине не смогут попасть на матч. Остальные моменты уходят на второй план. В предложенных для проведения Суперкубка городах люди имеют колоссальный опыт организации и проведения матчей, даже уровня чемпионата мира. Поэтому с точки зрения логистики, безопасности везде всё отработано. Второй вопрос — стоимость аренды стадиона. Третий момент — спонсоры и телеправа. Деталей я не знаю, но одно дело — проводить встречу в Самаре, а другое — в «Лужниках» или Питере», — рассказал Колосков в интервью RT.

Как отметил почётный президент РФС, влиять на принятие решения должны не вкусовщина или лоббирование интересов, а объективные критерии, которые позволят всем заинтересованным сторонам получить прибыль.

«Нужно всё просчитать, чтобы и людей не обидеть, и заработать. На финале Кубка только на трибунах собрались почти 70 тыс. зрителей, а заявок поступило под 200 тыс.! Обращать внимание на пожелания клубов надо, но принимать решение важно самостоятельно. Нельзя идти на поводу у команд. На основании опыта проведения финала Кубка, я думаю, руководство примет объективное и правильное решение», — добавил специалист.

К слову, пожелания команды уже высказывают. Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что у красно-белых есть лишь одна просьба — не ехать в город на берегах Невы.

При этом, по словам бывшего президента «Локомотива» Николая Наумова, «Зенит» не должен иметь ничего против «Лужников».

«На «Газпром Арене» не проведёшь Суперкубок, потому что она домашняя для сине-бело-голубых. А у «Спартака» есть свой стадион — другой», — отметил RT специалист.

Существует и объективная причина, почему в Санкт-Петербурге матч вряд ли состоится. В этот же день, 9 июля, там должен пройти концерт группы «Руки Вверх», билеты на который уже можно найти в продаже, а значит, отмена или перенос мероприятия приведёт к убыткам, что в нынешней ситуации никого не обрадует. Таким образом, можно заключить, что альтернативы «Лужникам» в этом году просто нет. По мнению Наумова, это идеальный вариант и с точки зрения логистики.

«Москва — место, куда легко приехать из всех регионов России. Если брать любой другой город, кроме Питера, то там нет сопоставимых по вместимости стадионов, а это ключевой фактор. Да, в Нижнем Новгороде, Краснодаре, Самаре замечательные арены, но зрителей туда может прийти в полтора раза меньше. А на матч ожидается огромный ажиотаж, такая вывеска: «Спартак» — «Зенит». Уверен, трибуны будут набиты битком. Когда пробовал достать билеты на финал, узнал, что заявок подано около 200 тыс. Поэтому «Лужники» — идеальный вариант и для Суперкубка. Альтернативы просто нет», — заявил бывший президент «Локомотива».

Надо отметить, что первые матчи за Суперкубок проводились только в Москве. Помимо «Лужников», встречи проходили на «Локомотиве». Тенденция переносить игру в регионы началась в 2011 году, когда противостояние между «Зенитом» и ЦСКА состоялось в Краснодаре на стадионе «Кубань». Вызвано это было объективными причинами: снижением интереса московской публики к трофею. В 2009 и 2010 годах на Воробьёвых горах собирались менее 20 тыс. зрителей.

Впрочем, и в регионах аншлагов долгое время не было. При полных трибунах сыграли только ЦСКА и «Локомотив» в Нижнем Новгороде в 2018-м: тогда за встречей следили 43 319 человек.

Однако в этом году совсем другая ситуация: фанаты после пандемии коронавируса соскучились по живому футболу. Это показал финал Кубка России между «Спартаком» и «Динамо», установивший рекорд посещаемости «Лужников». И проведение Суперкубка в столице будет хорошим способом возродить старые традиции.