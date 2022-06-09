«Спартак» объявил о прекращении сотрудничества с Ваноли
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В клубе отметили, что рассчитывали на долгосрочное сотрудничество, но по ряду обстоятельств, «не зависящих от «Спартака», итальянец принял решение оставить свой пост.
«Мы благодарим Паоло за проделанную работу и долгожданный трофей, желаем ему благополучия на родине и успехов в дальнейшей тренерской карьере», — говорится на официальном сайте красно-белых.
Ранее Карпин опроверг информацию о своём возвращении в «Спартак».