«Спартак» объявил о прекращении сотрудничества с Ваноли

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«Спартак» объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Паоло Ваноли и его помощниками.
«Спартак» объявил о прекращении сотрудничества с Ваноли
  • © РИА Новости / Сергей Пивоваров

В клубе отметили, что рассчитывали на долгосрочное сотрудничество, но по ряду обстоятельств, «не зависящих от «Спартака», итальянец принял решение оставить свой пост.

«Мы благодарим Паоло за проделанную работу и долгожданный трофей, желаем ему благополучия на родине и успехов в дальнейшей тренерской карьере», — говорится на официальном сайте красно-белых.

Ранее Карпин опроверг информацию о своём возвращении в «Спартак».

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