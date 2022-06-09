«Спартак» объявил о прекращении сотрудничества с Ваноли

«Спартак» объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Паоло Ваноли и его помощниками.

В клубе отметили, что рассчитывали на долгосрочное сотрудничество, но по ряду обстоятельств, «не зависящих от «Спартака», итальянец принял решение оставить свой пост.

«Мы благодарим Паоло за проделанную работу и долгожданный трофей, желаем ему благополучия на родине и успехов в дальнейшей тренерской карьере», — говорится на официальном сайте красно-белых.

Ранее Карпин опроверг информацию о своём возвращении в «Спартак».