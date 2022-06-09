Карпин опроверг информацию о его возвращении в «Спартак»

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Наставник сборной России и «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал информацию о том, что он является основным кандидатом на пост главного тренера «Спартака».
Карпин опроверг информацию о его возвращении в «Спартак»
  • РИА Новости

«Это очередная дезинформация. По крайней мере, я в первый раз об этом слышу», — цитирует Карпина Sport24.

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Луки Бьянкина, в ближайшее время «Спартак» выступит с заявлением об уходе Паоло Ваноли. Под руководством итальянца красно-белые выиграли Кубок России, но в чемпионате страны финишировали на десятой позиции.

Ранее сообщалось, что Карпин является главным кандидатом на пост тренера московского клуба.

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