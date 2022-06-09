Карпин опроверг информацию о его возвращении в «Спартак»
- РИА Новости
«Это очередная дезинформация. По крайней мере, я в первый раз об этом слышу», — цитирует Карпина Sport24.
По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Луки Бьянкина, в ближайшее время «Спартак» выступит с заявлением об уходе Паоло Ваноли. Под руководством итальянца красно-белые выиграли Кубок России, но в чемпионате страны финишировали на десятой позиции.
Ранее сообщалось, что Карпин является главным кандидатом на пост тренера московского клуба.