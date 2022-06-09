«Матч ТВ»: Карпин является основным кандидатом на пост тренера «Спартака»

Наставник сборной России и «Ростова» Валерий Карпин является основным кандидатом на должность главного тренера московского «Спартака».

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на свой источник.

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Луки Бьянкина, в ближайшее время «Спартак» выступит с заявлением об уходе Паоло Ваноли. Под руководством итальянца красно-белые выиграли Кубок России, но в чемпионате страны финишировали на десятой позиции.

Ранее бывший футболист «Спартака» Никита Баженов прокомментировал информацию об отставке Паоло Ваноли с поста главного тренера красно-белых.