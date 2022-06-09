Баженов о Карпине в «Спартаке»: время пришло

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Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов прокомментировал информацию об отставке Паоло Ваноли с поста главного тренера красно-белых.
Баженов о Карпине в «Спартаке»: время пришло
  • РИА Новости

«Мне бы очень хотелось посмотреть на Георгиевича в клубе. Время прошло, и Георгиевич, наверное, чуть по-другому смотрит на футбол. Я не знаю о взаимоотношениях Федуна с Георгиевичем, но для меня это назначение было бы классным», — цитирует Баженова Metaratings.

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Луки Бьянкина, в ближайшее время «Спартак» выступит с заявлением об уходе Паоло Ваноли. Под руководством итальянца красно-белые выиграли Кубок России, но в чемпионате страны финишировали на десятой позиции.

Ранее Михаил Игнатов выразил надежду, что Паоло Ваноли продолжит тренировать «Спартак».

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