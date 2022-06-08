Игнатов: хотелось бы, чтобы Ваноли остался в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов выразил надежду, что Паоло Ваноли продолжит тренировать красно-белых.

«После победы в Кубке России Паоло Ваноли ничего особенного не говорил, всё и так было понятно. Перед уходом в отпуск Ваноли ничего не говорил о своём будущем в «Спартаке». Мне бы хотелось, чтобы он остался», — цитирует Игнатова РИА Новости.

Владелец «Спартака» Леонид Федун поблагодарил свой тренерский штаб, потому что в непростой период специалисты остались в команде и помогли выиграть Кубок России, несмотря на давление.

«Спартак» в финале КР обыграл «Динамо» (2:1). В чемпионате России красно-белые финишировали на десятом месте.

Ранее в «Спартаке» выступили с заявлением после информации, что Суперкубок пройдёт в Петербурге.