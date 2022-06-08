В «Спартаке» выступили с заявлением после информации, что Суперкубок пройдёт в Петербурге

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о возможном проведении матча за Суперкубок России в Санкт-Петербурге.

«В официальном письме мы обозначили возможные риски и пути их обхода. Изначальный план — Суперкубок на нейтральном поле — на наш взгляд, самый разумный. Очень не хочется, чтобы новый сезон начинался с подковёрных игр», — цитирует Зеленова «Чемпионат».

По информации спортивного журналиста Ивана Карпова, встреча пройдёт 9 июля в Санкт-Петербурге.

В РФС назвали города, претендующие на проведение Суперкубка: Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Казань. При принятии решения будут анализироваться финансовая модель мероприятия, вместимость стадионов и опыт проведения игр такого же уровня, как и Суперкубок.

Ранее сообщалось, что защитник «Спартака» Николай Рассказов продлил контракт с московским клубом до 2023 года.