Червиченко считает, что Бердыев был бы хорошим кандидатом на место наставника «Спартака»

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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о кандидатах, которые были бы, по его мнению, более приемлемыми на пост главного тренера «Спартака», чем Гильермо Абаскаль.
Червиченко считает, что Бердыев был бы хорошим кандидатом на место наставника «Спартака»
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Был бы Карпин более приемлемым вариантом? Безусловно. Но пока в «Спартаке» руководят Леонид Федун вместе с семьёй, возвращение Валерия Карпина вряд ли возможно. Было бы интересно посмотреть на мучения Курбана Бердыева в «Спартаке». Проблема в том, что он сам по себе очень сложный человек, да и руководство клуба весёлое и залихватское. Было бы любопытно понаблюдать за его работой как профессионала, но ещё веселее было бы посмеяться над теми околофутбольными ситуациями, которые бы в это время возникали», — сказал Червиченко в интервью RT.

Ранее Червиченко прокомментировал назначение Абаскаля на пост главного тренера «Спартака».

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