Каттани — о закрытии «Спартака-2»: здесь дело не только в финансовом вопросе

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал о закрытии второй команды московского клуба.

«Стоимость содержания «Спартака-2» значительно выше той суммы, о которой говорилось в прессе. Здесь дело не только в финансовом вопросе, хотя им было бы удобно прикрыться. Любая вторая команда, когда в неё приходит футболист из академии, начинает играть лучше, но дальше и на команде, и на футболисте это сказывается исключительно негативно. Как и с Бакаевым, это совокупность факторов. Для кого-то наличие второй команды полезно, но со «Спартаком» это не так», — рассказал Каттани на пресс-конференции.

Он добавил, что не у всех команд есть фарм-клубы. По мнению специалиста, это не мешает им двигаться дальше и выступать успешно.

«Да, лучше иметь игровую практику, чем наоборот. Решение закрыть «Спартак-2» создало очень много проблем. Есть длинный список футболистов, по которым нужно принимать решение. Если говорить о моих личных интересах, мне было бы легче продолжать работу со «Спартаком-2», — добавил Каттани.

Ранее сообщалось, что Тиль и Крал не уйдут в аренды после возвращения в «Спартак».