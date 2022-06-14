Мостовой — об уголовном деле Промеса: его уже воспринимают как преступника
- РИА Новости
«Пусть Промес ударил ножом двоюродного брата, но мы не знаем, что этому предшествовало. Возможно, тот провоцировал полузащитника «Спартака». Мы просто не в курсе всех деталей этого семейного конфликта. Но броские заголовки сделали своё дело, и Квинси уже воспринимают как преступника», — заявил Мостовой в интервью RT.
Ранее Александр Мостовой прокомментировал слова спортивного директора «Спартака» Луки Каттани о новом главном тренере команды Гильермо Абаскале.