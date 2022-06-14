Мостовой — об уголовном деле Промеса: его уже воспринимают как преступника

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал уголовное дело против полузащитника «Спартака» Квинси Промеса из-за инцидента в Нидерландах.
Мостовой — об уголовном деле Промеса: его уже воспринимают как преступника
  • РИА Новости

«Пусть Промес ударил ножом двоюродного брата, но мы не знаем, что этому предшествовало. Возможно, тот провоцировал полузащитника «Спартака». Мы просто не в курсе всех деталей этого семейного конфликта. Но броские заголовки сделали своё дело, и Квинси уже воспринимают как преступника», — заявил Мостовой в интервью RT.

Ранее Александр Мостовой прокомментировал слова спортивного директора «Спартака» Луки Каттани о новом главном тренере команды Гильермо Абаскале.

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