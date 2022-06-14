Мостовой: слова Каттани, что Абаскаль — перспективный тренер, — глупость

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал слова спортивного директора красно-белых Луки Каттани о новом главном тренере команды Гильермо Абаскале.

«Громкие ли слова, что Абаскаль — один из самых перспективных в Европе? Где здесь перспектива? То, что он молодой? Я в 30 лет тоже был молодой и перспективный для работы в медучреждении. В 50 лет я уже не перспективный. Такая глупость», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Директор московского клуба назвал 33-летнего испанского специалиста перспективным тренером, который дал гарантии руководству. По мнению Каттани, Абаскаль понимает и знает, что от него хотят видеть в «Спартаке».

Напомним, что 9 июня «Спартак» объявил об уходе с поста наставника итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России.

10 июня 33-летний испанец был назначен главным тренером московской команды. В минувшем сезоне он тренировал «Базель» и привёл команду ко второму месту в чемпионате Швейцарии.

Ранее в «Спартаке» не исключили возвращения Джордана Ларссона в Россию.