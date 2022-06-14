Каттани считает, что ситуации в «Спартаке» и «Краснодаре» несравнимы

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Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал о сравнении с «Краснодаром» и вторыми командами клубов.
Каттани считает, что ситуации в «Спартаке» и «Краснодаре» несравнимы
  • РИА Новости

«Ситуация в клубах разная. У них уехали практически все легионеры, и для них вторая команда может стать ресурсом. При этом требования внутри самих клубов несопоставимы. Можем сделать эксперимент, поставить всех футболистов «Спартака-2» в основную команду, и посмотрим через сезон, чем это всё закончится», — заявил Каттани на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Тиль и Крал не уйдут в аренду после возвращения в «Спартак».

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