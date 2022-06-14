Президент АИКа заявил, что клуб не делал предложения «Спартаку» по Ларсону

Президент АИКа Роберт Фальк рассказал, что шведский клуб не связывался со «Спартаком» по поводу трансфера Джордана Ларсона.

«Мы не делаем «Спартаку» какого-либо предложения по Ларссону. По крайней мере, я об этом ничего не знаю», — приводит слова Фалька «РБ Спорт».

14 июня спортивный директор «Спартака» Лука Каттани на пресс-конференции заявил, что московский клуб рассмотрит предложение по Ларсону от АИКа, в котором он выступает на правах аренды, если оно поступит.

В нынешнем сезоне нападающий провёл за АИК десять матчей, в которых забил три мяча и отдал две голевые передачи.

Ранее Каттани рассказал о будущем Джордана Ларссона, который находится в аренде в шведском АИКе.