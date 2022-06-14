Президент АИКа заявил, что клуб не делал предложения «Спартаку» по Ларсону

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Президент АИКа Роберт Фальк рассказал, что шведский клуб не связывался со «Спартаком» по поводу трансфера Джордана Ларсона.
Президент АИКа заявил, что клуб не делал предложения «Спартаку» по Ларсону
  • РИА Новости

«Мы не делаем «Спартаку» какого-либо предложения по Ларссону. По крайней мере, я об этом ничего не знаю», — приводит слова Фалька «РБ Спорт».

14 июня спортивный директор «Спартака» Лука Каттани на пресс-конференции заявил, что московский клуб рассмотрит предложение по Ларсону от АИКа, в котором он выступает на правах аренды, если оно поступит.

В нынешнем сезоне нападающий провёл за АИК десять матчей, в которых забил три мяча и отдал две голевые передачи.

Ранее Каттани рассказал о будущем Джордана Ларссона, который находится в аренде в шведском АИКе.

 

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