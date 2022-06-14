Президент АИКа заявил, что клуб не делал предложения «Спартаку» по Ларсону
- РИА Новости
«Мы не делаем «Спартаку» какого-либо предложения по Ларссону. По крайней мере, я об этом ничего не знаю», — приводит слова Фалька «РБ Спорт».
14 июня спортивный директор «Спартака» Лука Каттани на пресс-конференции заявил, что московский клуб рассмотрит предложение по Ларсону от АИКа, в котором он выступает на правах аренды, если оно поступит.
В нынешнем сезоне нападающий провёл за АИК десять матчей, в которых забил три мяча и отдал две голевые передачи.
Ранее Каттани рассказал о будущем Джордана Ларссона, который находится в аренде в шведском АИКе.