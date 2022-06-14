В «Спартаке» сообщили об уходе Ещенко

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Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани подтвердил, что Андрей Ещенко покидает столичную команду.
В «Спартаке» сообщили об уходе Ещенко
  • РИА Новости

«Ещенко покидает «Спартак». Я предложил ему альтернативный вариант, потому что видел, что он хочет новый вызов. Мы предложили ему вариант работы в академии клуба, но не нашли согласия», — сказал Каттани на пресс-конференции .

38-летний Ещенко в составе «Спартака» стал чемпионом России, а также победителем Суперкубка страны.

Защитник перешёл в «Спартак» в 2016 году. В 109 матчах он забил один мяч. За сборную России Ещенко провёл 14 игр.

После завершения карьеры футболист вошёл в тренерский штаб столичного клуба. 

Ранее Каттани высказался о назначении испанца Гильермо Абаскаля главным тренером красно-белых.

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