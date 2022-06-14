В «Спартаке» рассказали, почему подписали контракт с Рыбусом

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Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал о подписании контракта с 32-летним защитником Мацеем Рыбусом.
В «Спартаке» рассказали, почему подписали контракт с Рыбусом
  • РИА Новости

«Когда я пришёл в январе, в команде появилось очень много молодых игроков. Они очень хорошо себя проявили, прогрессировали. Мы можем продолжать гнуть эту линию и делать ставку на молодёжь, но необходимо стабилизировать ситуацию. Этим летом мне бы хотелось сконцентрироваться на опытных исполнителях. Надо усиливать коллектив готовыми футболистами, каким является и Рыбус», — рассказал Каттани на пресс-конференции.

Специалист добавил, что в выборе лучших игроков лиги он на второе место поставил Кристиана Нобоа, которому 37 лет. Каттани отметил, что и Рыбус может достичь успеха в 32 года.

Ранее Лука Каттани рассказал о закрытии второй команды «Спартака».

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