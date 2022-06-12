Покупка Фассона, подписание Рыбуса, интерес к Кассьерре и слухи о Фомине: как клубы РПЛ начали трансферную кампанию

«Локомотив» приобрёл бразильца Лукаса Фассона, но при этом не стал продлевать соглашение с поляком Мацеем Рыбусом, который почти сразу же пополнил состав «Спартака» на правах свободного агента. Экс-игроки сборной России Илья Кутепов и Ильзат Ахметов также покинули свои клубы. Колумбиец Матео Кассьерра в ближайшее время может перебраться из «Сочи» в «Зенит», а Даниил Фомин — сменить «Динамо» на немецкий «Фрайбург». О главных трансферных новостях начала межсезонья — в материале RT.

Трансфер «Локомотива» на перспективу и усиление для «Спартака»

Пока футболисты находятся в отпусках и отдыхают перед началом нового сезона, клубы уже активно занимаются усилением составов. А первым трансфером из грандов отметился «Локомотив». Железнодорожники подписали четырёхлетний контракт с молодым защитником «Атлетико Паранаэнсе» Лукасом Фассоном. По информации СМИ, им пришлось заплатить за него €3 млн.

Бразилец, имеющий также итальянское гражданство, считается достаточно перспективным исполнителем — настолько, что переговоры с ним вела сама «Барселона». В 2020-м он был близок к переезду в Испанию, но закончилось всё крупным скандалом. Сторона спортсмена попыталась расторгнуть действующий контракт с «Сан-Паулу», но коллектив пригрозил штрафом в €40 млн.

Также по теме Территориальный вопрос: как «Спартак» отреагировал на новость о проведении Суперкубка в Петербурге «Спартак» недоволен решением РФС провести матч за Суперкубок России по футболу с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. В федерации свой выбор...

В результате вместо Каталонии Фассон отправился в Чили, где защищал цвета «Ла Сирены». А в прошлом году Лукас вернулся на родину, пополнив состав середняка Серии А «Атлетико Паранаэнсе». В новой команде защитник практически не играл. В прошлом сезоне чемпионата страны он провёл всего восемь матчей, а в текущем — один.

Отсутствие практики является серьёзным риском для «Локомотива». Зато в активе латиноамериканца значится одна встреча за юношескую сборную, что наверняка повысило его ценник.

Но в целом москвичи приобрели способного исполнителя. Он достаточно высок (186 см) и неплохо ведёт верховые единоборства, хотя физической мощи пока не хватает. Также молодой футболист отлично действует в отборе. А главное, он обладает невероятной для представителя своего амплуа техникой и замечательно начинает атаки. Плюс латиноамериканец универсален, ведь он способен закрыть также позиции левого защитника и опорника.

Покупка Фассона вполне вписывается в вектор развития красно-зелёных. Однако Лукас может как заиграть и принести немалые деньги, так и стать вторым Мурило и спустя пару лет уехать на родину.

А вот другого защитника «Локомотив», напротив, лишился. Красно-зелёные не стали продлевать соглашение с Мацеем Рыбусом, защищавшим цвета коллектива на протяжении пяти лет. На правах свободного агента он тут же подписал двухлетний контракт со «Спартаком». По словам спортивного директора красно-белых Луки Каттани, поляк — именно тот человек, который в данный момент им необходим.

«Опытный, мастеровитый и уважаемый. Он обязательно поможет в развитии нашим молодым футболистам», — цитирует функционера официальный сайт «Спартака».

С ним остаётся только согласиться, ведь после ухода в годичную аренду Айртона десятикратные чемпионы России остались на левом фланге обороны с одним молодым Леоном Классеном, который не всегда получал место в старте. Часто проблемную позицию вынужденно закрывал правый латераль Даниил Хлусевич.

А возрастной легионер способен качественно отработать свои пару лет. Пусть ему уже 32, это никак не сказывается на его игре. В прошлом сезоне он был незаменим в «Локо» и всегда попадал в основу, если не оказывался травмирован или дисквалифицирован. Подтверждает его класс и продвинутая статистика. Мацей — один из лучших в команде как по числу перехватов (2), так и по количеству отборов (1,4).

Тем более, как сообщают СМИ, Рыбус будет получать в «Спартаке» €500 тыс. — в два раза меньше, чем в стане железнодорожников.

Любопытно, что иностранец, проведший большую часть карьеры в России, в принципе решил не уезжать на родину. Его агент Мариуш Пекарски объяснил это тем, что по возвращении в Польшу семья могла подвергнуться травле. При этом жена футболиста — русская, вместе они воспитывают двоих детей.

А вот «Ростов» ожидаемо выкупил у «Зенита» хавбека Кирилла Щетинина и подписал с ним соглашение на 4,5 года. Молодой полузащитник отлично проявил себя в аренде и в завершившемся сезоне РПЛ принял участие в 11 матчах, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит €450 тыс., а пункта о возможности обратного выкупа контракт не содержит.

Идеальный форвард для «Зенита» и интерес «Фрайбурга» к российскому полузащитнику

Переходя к трансферным слухам, нельзя не отметить Маттео Кассьерру, который летом может стать наиболее любопытным футболистом для грандов. Перебравшись в «Сочи» прошлым летом, колумбиец моментально адаптировался в России и превратился в лидера южан, позволив болельщикам забыть об Антоне Заболотном. В минувшем розыгрыше национального первенства он с 14 голами поделил второе место в гонке снайперов с Дмитрием Полозом, а также шесть раз ассистировал партнёрам.

Форвард практически не имеет слабых мест. Он классно цепляется за мяч, отлично выбирает позицию и обладает великолепной скоростью, которая позволяет ему легко отрываться от защитников. Несмотря на не самый высокий рост, он периодически забивает головой. Неудивительно, что легионером заинтересовался «Зенит», потерявший Артёма Дзюбу. Сергей Семак наверняка не готов оставаться всего с двумя нападающими — Иваном Сергеевым и Юри Алберто.

Агент спортсмена Николас Петропулос уже подтвердил, что переговоры с петербуржцами ведутся, а это значит, вскоре он может переехать в сильнейший коллектив страны.

«Готов назвать клубы, которые им интересуются. В России это «Зенит». Данный вариант очень нравится Матео. Помимо питерцев, хорошие контракты предлагают «Ривер Плейт» и «Црвена Звезда», а также есть интерес от «Олимпиакоса» и «Фенербахче», — цитирует Петропулоса «Чемпионат».

Заменить же Кассьерру в «Сочи», как утверждает «Еврофутбол», готов лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ Гамид Агаларов, чья «Уфа» вылетела в ФНЛ. Для южан переход такого исполнителя станет отличным вариантом, однако не факт, что футболист не получит более любопытных предложений.

А вот другой футболист сборной России, Даниил Фомин, по информации инсайдера Ивана Карпова, может продолжить карьеру в немецком «Фрайбурге». Сообщается, что клуб выходил на его представителей и сам полузащитник идею одобрил. При этом сумма отступных для европейских клубов якобы составляет €12 млн.

Если такой трансфер действительно состоится, за полузащитника останется только порадоваться. Подопечные Кристиана Штрайха в последние годы демонстрируют неплохие результаты, а по итогам минувшего сезона заняли шестое место в чемпионате и впервые за долгое время пробились в еврокубки.

При этом «Фрайбург» демонстрирует достаточно атакующий футбол, который идеально подходит Фомину. В прошлом розыгрыше Бундеслиги он оказался пятым по владению мячом (48,6%), уступив лишь «Баварии», «Байеру», дортмундской «Борусии» и «Лейпцигу».

Команда зачастую действует по схеме с двумя опорными. И с Максимилианом Эггештайном, и с Николасом Хёфлером Даниил вполне способен конкурировать, тем более последнему уже 32. Да и Сандро Шварц наверняка дал экс-подопечному хорошие рекомендации.

К сожалению, помешать трансферу может нынешняя политическая ситуация. Не исключено, клуб в ближайшее время не рискнёт усиливаться россиянином, чтобы не навлечь на себя волну критики. Да и «Динамо» с большой долей вероятности не станет расставаться с одним из лидеров с учётом ухода сразу двух ведущих полузащитников, Николо Моро и Себастьяна Шиманьски.

Варианты для «Торпедо» на рынке свободных агентов

Достаточно качественных исполнителей и на рынке свободных агентов. Так, закончился контракт с ЦСКА у Ильзата Ахметова. Универсальный полузащитник, не так давно вызывавшийся в сборную, за которого к тому же не нужно платить, наверняка вызовет у отечественных клубов большой интерес.

Однако, как заверяет Metaratings, от игрока уже отказался «Локомотив». Это решение не удивляет, ведь у железнодорожников достаточно исполнителей в центре поля. А вот «Ахмат» и «Торпедо» якобы продолжают размышлять.

Для вернувшихся в РПЛ автозаводцев приход молодого, но при этом проведшего немало матчей в элите спортсмена стал бы отличным вариантом. А сам уроженец Бишкека в новой команде, почувствовав доверие со стороны тренерского штаба, мог бы вернуться на прежний уровень.

То же касается Ильи Кутепова, который, по информации RT, тоже близок к переходу в «Торпедо». Защитник в последние сезоны практически не попадал в основу «Спартака», а Доменико Тедеско вовсе периодически выпускал его в концовках встреч на позицию нападающего.

Нет сомнений, что футболист, всего четыре года назад великолепно проявивший себя на домашнем чемпионате мира, по-прежнему обладает высоким уровнем мастерства и способен забетонировать оборону чёрно-белых. Тем более ему всего 28 лет, и подписание с Ильёй контракта — отличный ход на перспективу.

Сомнения вызывают лишь постоянные травмы спортсмена. Только в текущем году он пропустил почти всю весну из-за очередного повреждения. Плюс Кутепову придётся пойти на серьёзное понижение зарплаты.