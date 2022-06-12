Источник: «Динамо» назначит нового главного тренера на следующей неделе

Московское «Динамо» находится в финальной стадии переговоров с потенциальным кандидатом на тренерский пост.

Об этом сообщает Metaratings.ru.

С большой долей вероятности московский клуб возглавит Славиш Йоканович, который ранее работал в «Шеффилд Юнайтед».

Напомним, что 29 мая Сандро Шварц ушёл с поста главного тренера «Динамо». Под его руководством команда завоевала бронзовые медали чемпионата России. В финале Кубка страны бело-голубые уступили столичному «Спартаку» (1:2). Немецкий тренер пришёл в московскую команду в 2020 году.

Ранее гендиректор «Динамо» рассказал, когда клуб назначит главного тренера.