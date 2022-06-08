Гендиректор «Динамо» рассказал, когда клуб назначит главного тренера
- РИА Новости
«Команда выйдет из отпуска в 20-х числах июня. Соответственно, до этого времени нам нужно сформировать и тренерский штаб, и план на межсезонье. Надеюсь, в ближайшие недели мы определимся с решением», — приводит слова Пивоварова «Матч ТВ».
Он также сообщил, что у клуба есть несколько кандидатов на роль главного тренера. По его словам, главное требование ко всем кандидатам — командность.
Напомним, что 29 мая Сандро Шварц ушёл с поста главного тренера «Динамо». Под его руководством команда завоевала бронзовые медали чемпионата России. В финале Кубка страны бело-голубые уступили столичному «Спартаку» (1:2). Немецкий тренер пришёл в московскую команду в 2020 году.
Ранее сообщалось, что руководство «Динамо» и сербский тренер Славиша Йоканович находятся на финальной стадии согласования контракта.