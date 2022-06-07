«РБ Спорт»: «Динамо» на финальной стадии согласования контракта с Йокановичем
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По информации «РБ Спорт», речь идёт о двухлетнем соглашении.
Напомним, что «Динамо» возглавлял Сандро Шварц. Под его руководством команда заняла третье место в чемпионате России в сезоне-2021/22. Бело-голубые завоевали серебряные медали Кубка России — 2022, уступив в финале «Спартаку» (1:2).
Немецкий специалист возглавил «Герту» после ухода из «Динамо».
Ранее сообщалось, что «Динамо» проведёт товарищеский матч с «Амкалом».