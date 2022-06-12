Радимов: советую включить в гастрольный репертуар «Спартака» песню «Руки Вверх»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов отреагировал на слова супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой.

«Советую включить в их гастрольный репертуар песню группы «Руки Вверх!» «Ай-яй-яй». «Ай-яй-яй, девчонка, где взяла такие ножки, Ай-яй-яй, девчонка, топай по дорожке», — приводит слова Радимова «Чемпионат».

РФС объявил, что матч за Суперкубок России пройдёт 9 июля на «Газпром Арене», что вызвало недовольство у «Спартака». В соцсетях пресс-служба красно-белых намекнула на возможный бойкот встречи.

Ранее Салихова рассказала о подготовке команды к Суперкубку с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.