Радимов: советую включить в гастрольный репертуар «Спартака» песню «Руки Вверх»

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Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов отреагировал на слова супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой.
Радимов: советую включить в гастрольный репертуар «Спартака» песню «Руки Вверх»
  • РИА Новости

«Советую включить в их гастрольный репертуар песню группы «Руки Вверх!» «Ай-яй-яй». «Ай-яй-яй, девчонка, где взяла такие ножки, Ай-яй-яй, девчонка, топай по дорожке», — приводит слова Радимова «Чемпионат».

РФС объявил, что матч за Суперкубок России пройдёт 9 июля на «Газпром Арене», что вызвало недовольство у «Спартака». В соцсетях пресс-служба красно-белых намекнула на возможный бойкот встречи.

Ранее Салихова рассказала о подготовке команды к Суперкубку с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. 

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