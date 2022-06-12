Салихова: относимся к Суперкубку как к гастролям, нас же вместо «Руки Вверх» пригласили
- РИА Новости
«Относимся к этому мероприятию как к гастролям. Нас же вместо группы «Руки Вверх» туда «пригласили». «Спартак» готовится к концерту», — цитирует Салихову Sport24.
РФС объявил, что матч за Суперкубок России пройдёт 9 июля на «Газпром Арене», что вызвало недовольство у «Спартака». В соцсетях пресс-служба красно-белых намекнула на возможный бойкот встречи.
Ранее Властимил Петржела заявил, что поведение Заремы Салиховой взбесило руководство РФС.