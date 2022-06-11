Петржела считает, что поведение Салиховой взбесило руководство РФС

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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о скандале вокруг решения Российского футбольного союза (РФС) провести матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» в Санкт-Петербурге.
Петржела считает, что поведение Салиховой взбесило руководство РФС
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Думаю, руководство РФС взбесило поведение Заремы, поэтому они назначили финал в Петербурге. Я понимаю причины негодования «Спартака»: они имеют на это право. Но шантаж недопустим», — цитирует Петржелу Sport24.

По его словам, Салихова слишком неуважительно высказывалась в адрес «Зенита» и Петербурга. Он также посоветовал Зареме замолчать и заняться развитием московского клуба.

«Спартак» в своих социальных сетях намекнул на бойкот матча после объявления о месте его проведения.

Матч за Суперкубок пройдёт 9 июля на «Газпром Арене».

Раньше член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал решение провести матч за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

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