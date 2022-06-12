В «Спартаке» сообщили, что не собираются менять спортивного директора

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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос о будущем спортивного директора Луки Каттани.
В «Спартаке» сообщили, что не собираются менять спортивного директора
  • РИА Новости

«Насколько я знаю, он нацелен на работу и не планирует никуда уходить. Меня это очень сильно радует», — приводит слова Мележикова «Спорт-Экспресс».

9 июня «Спартак» объявил об уходе с поста наставника команды итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России, но в чемпионате страны финишировали лишь на десятой позиции.

Ранее Мележиков рассказал, что Паоло Ваноли покинул команду по семейным обстоятельствам.

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