Мележиков: Ваноли покинул «Спартак» по семейным обстоятельствам
- РИА Новости
«Уход Ваноли связан с семейной ситуацией. Мы в январе планировали переезд его семьи, у него четверо детей. Эта история перевесила. Мы благодарны ему», — приводит слова Мележикова ТАСС.
9 июня «Спартак» объявил об уходе с поста наставника итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России, но в чемпионате страны финишировали на десятой позиции.
Ранее в «Спартаке» заявили, что были согласны на двухматчевое противостояние в Суперкубке.