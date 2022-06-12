Мележиков: Ваноли покинул «Спартак» по семейным обстоятельствам

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, что экс-тренер московского клуба Паоло Ваноли покинул команду по семейным обстоятельствам.

«Уход Ваноли связан с семейной ситуацией. Мы в январе планировали переезд его семьи, у него четверо детей. Эта история перевесила. Мы благодарны ему», — приводит слова Мележикова ТАСС.

9 июня «Спартак» объявил об уходе с поста наставника итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России, но в чемпионате страны финишировали на десятой позиции.

Ранее в «Спартаке» заявили, что были согласны на двухматчевое противостояние в Суперкубке.