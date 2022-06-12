В «Спартаке» заявили, что были согласны на двухматчевое противостояние в Суперкубке

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о переговорах по поводу проведения матча с «Зенитом» за Суперкубок.

«Мы были согласны на двухматчевое противостояние. РФС это не принял. Не было бы никаких поводов для спекуляций по решению в пользу проведения матча в Питере, если бы всё было объявлено заранее», — цитирует Мележикова «Чемпионат».

РФС объявил, что матч за Суперкубок России пройдёт 9 июля на «Газпром Арене», что вызвало недовольство у «Спартака». В соцсетях пресс-служба красно-белых намекнула на возможный бойкот встречи.

Ранее сообщалось, что «Спартак» проведёт собрание команды для принятия решения по участию в Суперкубке.