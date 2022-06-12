«Спартак» проведёт собрание команды для принятия решения по участию в Суперкубке

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал решение команды по поводу Суперкубка с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

«Мнение футболистов услышу 21-22 числа. Мы выработаем решение, и его объявят. Если это произойдёт, это будет нонсенс, это будет скандал. Заложниками этого станут болельщики, которые приедут. Мы этого не хотим. Мы всегда за болельщиков», — цитирует Мележикова «Спорт-Экспресс».

РФС объявил, что матч за Суперкубок России пройдёт 9 июля на «Газпром Арене», что вызвало недовольство у «Спартака». В соцсетях пресс-служба красно-белых намекнула на возможный бойкот встречи.

Ранее Зарема Салихова заявила, что «Спартак» относится к Суперкубку как к гастролям, потому что их пригласили вместо «Руки Вверх!».