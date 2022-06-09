Рыбус объявил об уходе из «Локомотива»

Защитник Мацей Рыбус сообщил об уходе из «Локомотива».

«Я с большой теплотой отношусь к клубу и к болельщикам, но пришло время двигаться дальше. Спасибо за поддержку, ещё увидимся», — цитирует Рыбуса пресс-служба клуба.

Напомним, что футболист присоединился к клубу в 2017 году. Он провёл 136 матчей за «Локомотив», в которых забил три гола и сделал 12 результативных передач.

По итогам сезона-2021/22 московской клуб финишировал на шестой позиции в РПЛ.

Ранее Николай Наумов заявил, что трансфер Лукаса Фассона в «Локомотив» выглядит перспективным.