Президент «Урала» надеется, что Шатов не покинет команду в межсезонье

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Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о будущем полузащитника Олега Шатова в екатеринбургском клубе.
Президент «Урала» надеется, что Шатов не покинет команду в межсезонье
  • РИА Новости

«Олег Шатов — особый человек и для меня, и для нашего клуба. Всё будет зависеть, конечно же, от его решения. Думаю, он всё-таки останется с нами, потому что «Урал» для него не пустое место. Я надеюсь, что он с Ильей Помазуном продолжит выступать в Екатеринбурге», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 1 февраля 2022 года екатеринбургский клуб объявил о возвращении Шатова в команду.

Футболист находился в статусе свободного агента. По окончании прошлого сезона Шатов расторг контракт с казанским «Рубином» по обоюдному согласию. В ноябре 2021 года спортсмен приостановил футбольную карьеру.

Ранее наставник «Урала» Игорь Шалимов высказался об уходе из «Спартака» главного тренера Паоло Ваноли.

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