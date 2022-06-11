Источник: немецкий «Фрайбург» интересуется полузащитником «Динамо» Фоминым

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин может продолжить карьеру в немецкой футбольной Бундеслиге.

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, интерес к российскому хавбеку проявляет «Фрайбург».

К агентам 25-летнего игрока уже обращались по поводу возможного трансфера, а сам Фомин предварительно одобрил идею перехода. Отмечается, что в контракте футболиста с «Динамо» прописана сумма отступных для европейских клубов в размере €12 млн.

Фомин выступает за «Динамо» с 2020 года. В этом сезоне он провёл за команду 34 матча, забил 12 мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее гендиректор «Динамо» рассказал, когда клуб назначит главного тренера.