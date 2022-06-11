Территориальный вопрос: как «Спартак» отреагировал на новость о проведении Суперкубка в Петербурге

«Спартак» недоволен решением РФС провести матч за Суперкубок России по футболу с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. В федерации свой выбор объяснили экономической целесообразностью и большей вместимостью «Газпром-Арены» по сравнению со стадионами в Нижнем Новгороде и Казани. Красно-белые в ответ опубликовали в социальных сетях шуточный пост, в котором намекнули на возможный бойкот соревнования. При этом ранее в Суперкубке никогда не соблюдался принцип нейтральности, а в первых восьми случаях трофей разыгрывался исключительно в столице. Сами сине-бело-голубые уже трижды выигрывали Суперкубок в Москве.

Решение РФС провести Суперкубок 9 июля в Санкт-Петербурге вызвало гневную реакцию со стороны «Спартака» и его болельщиков.

Так, в руководстве клуба не скрывали нежелания ехать в Северную столицу в гости к «Зениту». Зарема Салихова, супруга владельца клуба Леонида Федуна, критиковала РФС при выборе места проведения встречи. А сразу после объявления окончательного решения красно-белые опубликовали в своих социальных сетях неоднозначный пост, в котором намекнули на бойкот противостояния.

Они разместили скриншот с вирусного ролика юной блогерши, к которой никто не пришёл на фан-встречу с подписью «Никто не приехал на Суперкубок». При этом в графе просмотры указан год основания московского коллектива — 1922. Также на коллаже можно заметить портрет Дэдпула, который ассоциируется с Артёмом Дзюбой, и эмблемы «Зенита» и РФС.

«В РФС нам говорили, что придут. Мы ждали там полчаса, никто не пришёл. Мы искали по парку, никого не было. Купили много конфет, хотели призы раздать, думали, пофотографируемся, наконец-то увидим наших друзей, красно-белых, а в итоге никто не пришёл», — гласит подпись к фото.

Вердикт неожиданно вызвал недовольство не только десятикратных чемпионов, но и известной группы «Руки Вверх». 9 июля у неё должен был состояться концерт на «Газпром-Арене», но его пришлось перенести на неделю позже, несмотря на проданные билеты.

«Мнение группы, расходы организаторов, планы 30 тыс. человек, уже купивших билеты на наше выступление, в том числе и из других городов, — их бюро РФС решило не учитывать. Никто в РФС не счёл нужным извиниться перед этими людьми. Что ж… Значит, сделаю это я», — написал солист «Руки Вверх» Сергей Жуков.

Между тем президент федерации Александр Дюков дал подробное объяснение, почему выбор пал именно на «Газпром-Арену». По его словам, на проведение Суперкубка также претендовали Казань и Нижний Новгород, но не Москва. Санкт-Петербург оказался предпочтительнее сразу по трём критериям: вместимость, важный опыт, полученный при подготовке к финалу Лиги чемпионов, и возможность заработать в два раза больше по сравнению с другими городами.

«Мы хотим организовать качественную трансляцию. Медийная часть, звук, свет и прочее были подготовлены по высоким требованиям к финалу ЛЧ. Это то, что нужно использовать. Плюс «Газпром-Арена» никогда не проводила финалы Кубка и Суперкубки, в отличие от Нижнего Новгорода и Казани», — напомнил президент.

С заявлением руководителя РФС согласились некоторые эксперты со спартаковским прошлым. Например, бывший генеральный директор клуба Сергей Шавло отметил, что в случае неготовности главного стадиона страны, «Лужников», принять Суперкубок по тем или иным причинам его следовало организовать в Северной столице.

Однако причину скандала он нашёл в другом. По мнению функционера, объявлять о месте и времени проведения матчей следует заранее, как в некоторых других странах. Например, в Англии Суперкубок в 14 последних случаях из 15 разыгрывали на «Уэмбли».

«Почему в России его организовывают то там, то здесь? Нужно сразу указать место и время проведения финалов, как это делают в Европе. Я понимаю, РФС пытается максимально задействовать построенные к ЧМ объекты, но решающие встречи должны проводиться на центральном стадионе», — заявил Шавло в интервью RT.

Впрочем, Дюков после случившегося пообещал внести изменения в регламент соревнований, при которых будет учитываться принцип нейтральности. Также пересмотрят сроки принятия решений, чтобы избежать повторения аналогичных скандалов в будущем. Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков назвал виновным в сложившейся ситуации именно РФС, которому следовало проявить большую гибкость, чтобы не накалять обстановку.

«Считаю, логичнее было бы провести матч на нейтральной территории, где-нибудь в провинции. Туда бы приехало огромное количество болельщиков как из Москвы, так и Санкт-Петербурга, и соперники оказались бы в равных условиях. А так присутствует элемент несправедливости. И теперь есть повод рассуждать, почему Суперкубок состоится в Питере, а не в столице», — посетовал Горшков.

А экс-защитник «Спартака» и известный тренер Юрий Ковтун предложил федерации другой выход — организовать финал из двух противостояний, чтобы обе команды получили возможность сыграть дома.

«В некоторых странах так и делают. Раз «Спартак» недоволен выбором, это был бы оптимальный выход из ситуации. Но решение принято, а это значит, в случае победы «Зенита» мы получим новую порцию разговоров. Сами же петербуржцы чувствуют себя куда более спокойно и раскрепощённо, чем красно-белые», — подчеркнул специалист.

Однако регламентом подобное не предусмотрено. Суперкубок всегда состоял из одного матча между действующими чемпионом страны и обладателем Кубка. Не соблюдался и принцип нейтральности. В первые восемь лет трофей неизменно разыгрывался в Москве: в «Лужниках» и на «Локомотиве». Только начиная с 2011-го РФС начал организовывать соревнование в разных городах.

Всего пять раз в истории турнира победу одерживали хозяева. В 2003-м и 2005-м успеха в Черкизове добился «Локомотив», а в 2004-м и 2006-м — в «Лужниках» ЦСКА. При этом последние два примера непоказательны, поскольку армейцы сходились со «Спартаком», с которым на тот момент делили БСА.

Зато «Зенит» в 2015-м ещё на «Петровском» оказался сильнее железнодорожников. Но петербуржцы трижды брали верх над московскими командами в столице (2008-й — «Локомотив», 2016-й — ЦСКА, 2020-й — «Локомотив») и никогда не жаловались на место проведения встреч. В свою очередь красно-белые после долгожданного чемпионства спокойно отнеслись к необходимости сразиться с железнодорожниками в Черкизове и одержали победу.

«На решение отдать Суперкубок Санкт-Петербургу можно смотреть с разных сторон. С одной, почти все последние руководители отечественного футбола родом из города на Неве. С другой, раньше Суперкубок, а также финалы Кубка игрались в Москве, и все, в том числе «Зенит», приезжали в столицу. Я ничего страшного в этом не вижу. Раз вы постоянно говорите, что у вас хорошая команда, то отправляйтесь и докажите это. А на сегодняшний день и в футбольном плане, и в инфраструктурном Питер лучше», — заявил бывший футболист столичного коллектива Евгений Ловчев.

«Спартаку» в нынешней ситуации остаётся лишь продемонстрировать на поле собственное превосходство над принципиальным соперником, тем более москвичи не выигрывали в Северной столице уже десять лет. По мнению Ковтуна, разгоревшийся скандал может даже сыграть гостям на руку.

«Намёк на возможный бойкот — перебор. Понятно, руководство красно-белых хочет, чтобы к нему прислушивались, но вердикт вынесен. Зато у москвичей должна быть двойная мотивация. Они имеют возможность доказать, что способны взять верх даже на чужой территории», — объяснил тренер.

Отказ от участия, напротив, станет большой ошибкой и навсегда войдёт в историю российского футбола как один из самых странных поступков. РФС не отменит соревнование, а выберет красно-белым другой коллектив на замену. Они же начнут новый сезон со скандала и упустят возможность завоевать очередной трофей и щёлкнуть по носу непримиримого оппонента.