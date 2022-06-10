Ловчев рассказал, почему проведение Суперкубка в Санкт-Петербурге справедливо

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Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на решение Российского футбольного союза (РФС) провести матч за Суперкубок России между «Зенитом» и красно-белыми в Санкт-Петербурге.
Ловчев рассказал, почему проведение Суперкубка в Санкт-Петербурге справедливо
  • globallookpress.com
  • © Zamir Usmanov

«На решение провести Суперкубок в Санкт-Петербурге можно смотреть с разных сторон. С одной, почти все последние руководители отечественного футбола родом из города на Неве. С другой, раньше Суперкубок, а также финалы Кубка игрались в Москве, и все, в том числе «Зенит», приезжали в столицу. Я ничего страшного в этом не вижу. Раз вы постоянно говорите, что у вас хорошая команда, то поезжайте и докажите это. А на сегодняшний день и в футбольном плане, и в инфраструктурном Питер лучше. Они сильнее. Если «Спартак» покупает игроков сборных Ямайки и Люксембурга, то «Зенит» берёт исполнителей из сборной Бразилии. И тут забываются все слова, и остаётся только результат», — заявил Ловчев в интервью RT.

Ранее Ловчев высказался о ситуации вокруг проведения Суперкубка России между красно-белыми и «Зенитом».

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