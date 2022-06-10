Ловчев — о желании «Спартака» бойкотировать Суперкубок: порой становится стыдно за клуб

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о ситуации вокруг проведения Суперкубка России между красно-белыми и «Зенитом».

«Спартак» сейчас возмущается всем. С того момента, как Леонид Федун стал владельцем клуба, он начал критиковать всё, начиная от судей и кончая РФС. Можно вспомнить его обещание снять команду с РПЛ. Вот только Леонид Арнольдович забыл: «Спартак» создавал не он, а братья Старостины. Придумали какое-то столетие, хотя клуб появился на свет в 1935-м. Вдобавок в последнее время на авансцену вышла мадам Зарема Салихова. Договорились до того, что у неё имеется некий тренерский диплом. Честно говоря, порой становится стыдно за команду, в которой играл», — заявил Ловчев RT.

Ранее президент РФС Александр Дюков объяснил, почему в качестве места проведения Суперкубка был выбран Санкт-Петербург.