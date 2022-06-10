Дюков объяснил, почему Суперкубок пройдёт в Санкт-Петербурге

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков объяснил, почему в качестве места проведения матча между «Зенитом» и «Спартаком» за Суперкубок был выбран Санкт-Петербург.
Дюков объяснил, почему Суперкубок пройдёт в Санкт-Петербурге
  • РИА Новости

«Стадион в Петербурге имеет большую вместимость. Следовательно — больше зрительских мест, больше вместимость VIP-лож, больше зона гостеприимства. Вторая группа аргументов — уровень готовности стадионов. Третья — мы хотим провести трансляцию по самым высоким стандартам», — цитирует Дюкова «Матч ТВ».

По его словам, ещё одним аргументом является то, что на «Газпром Арене» ни разу не проводили ни финал Кубка России, ни Суперкубок. Он также отметил единственный недостаток выбранного места — поле не нейтрально для одного из участников матча.

Ранее Зарема Салихова, гражданская супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала о своём отношении к матчу за Суперкубок.

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