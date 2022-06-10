Салихова заявила, что у неё скептическое отношению к матчу за Суперкубок

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Зарема Салихова, гражданская супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала о своём отношении к матчу за Суперкубок между московской командой и петербургским «Зенитом».
Салихова заявила, что у неё скептическое отношению к матчу за Суперкубок
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Впереди — Суперкубок. У меня к этому суперфиналу отношение скептически-ироничное. Мероприятие ещё более забавное, чем Кубок «Матч Премьер», от которого «Спартак» отказался в этом году. Сам факт, что место и время проведения Суперкубка не были определены заранее — до финала Кубка России, — уже говорит обо всём», — написала Салихова в своём блоге на Sports.ru.

Она заявила, что сейчас принято затягивать принятие важных решений. По её словам, в руководстве Российского футбольного союза (РФС) находятся представители топ-менеджмента «Газпрома», которые явно против проведения Суперкубка на нейтральном поле.

«Логика РФС ясна. Раньше, помимо «Зенита», нужна была команда, которая может добывать очки для общей корзины России, поэтому с нами как-то считались. А теперь можно не церемониться», — добавила Салихова.

Она предложила отдать петербургской команде Суперкубок на вечное хранение и золотые медали чемпионата лет на десять, и возможно, кому-нибудь ещё разрешат стать чемпионом.

В Российском футбольном союзе назвали города, претендующие на проведение Суперкубка: Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Казань. «Спартак» предложил пригласить на матч иностранную бригаду арбитров.

Ранее бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о месте проведения матча Суперкубка.

 

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