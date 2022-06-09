Малафеев — о Суперкубке: правильно будет провести матч на нейтральном поле

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Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о месте проведения матча Суперкубка России, в котором сине-бело-голубые сыграют со «Спартаком».
Малафеев — о Суперкубке: правильно будет провести матч на нейтральном поле
  • globallookpress.com
  • © Yevgeny Philippov

«Безусловно, стоит следовать регламенту и проводить матч за Суперкубок согласно установленным правилам. Если в нашей ситуации мы говорим о противостоянии Москвы и Петербурга, то правильно будет провести матч на нейтральном поле. В любой другой точке нашей страны этот матч соберёт аншлаг», — цитирует Малафеева «Спорт-Экспресс».

По информации спортивного журналиста Ивана Карпова, встреча пройдёт 9 июля в Санкт-Петербурге.

В Российском футбольном союзе назвали города, претендующие на проведение Суперкубка: Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Казань. «Спартак» предложил пригласить на матч иностранную бригаду арбитров.

Ранее бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов поддержал идею двухматчевого формата в игре за Суперкубок России.

 

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