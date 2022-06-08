Тихонов поддержал идею двухматчевого формата в Суперкубке России
- РИА Новости
«Сыграть Суперкубок из двух матчей: в Москве и Санкт-Петербурге? Я считаю, что такой вариант был бы великолепным. Как болельщик и любитель футбола я бы с удовольствием посмотрел два матча», — цитирует Тихонова «Чемпионат».
По информации спортивного журналиста Ивана Карпова, встреча пройдёт 9 июля в Санкт-Петербурге.
В РФС назвали города, претендующие на проведение Суперкубка: Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Казань. «Спартак» предложил пригласить на матч иностранную бригаду арбитров.
Ранее Властимил Петржела предложил пригласить иностранных арбитров на матч Суперкубка «Зенит» — «Спартак».