Тихонов поддержал идею двухматчевого формата в Суперкубке России

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов поддержал идею двухматчевого формата в игре за Суперкубок России.

«Сыграть Суперкубок из двух матчей: в Москве и Санкт-Петербурге? Я считаю, что такой вариант был бы великолепным. Как болельщик и любитель футбола я бы с удовольствием посмотрел два матча», — цитирует Тихонова «Чемпионат».

По информации спортивного журналиста Ивана Карпова, встреча пройдёт 9 июля в Санкт-Петербурге.

В РФС назвали города, претендующие на проведение Суперкубка: Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Казань. «Спартак» предложил пригласить на матч иностранную бригаду арбитров.

Ранее Властимил Петржела предложил пригласить иностранных арбитров на матч Суперкубка «Зенит» — «Спартак».