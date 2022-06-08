Петржела предложил пригласить иностранных арбитров на матч Суперкубка «Зенит» — «Спартак»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что матч за Суперкубок со «Спартаком» должны обслуживать иностранные арбитры.

«На Суперкубок можно пригласить иностранных арбитров, как это делают в Европе. Почему нет?» — цитирует Петржелу «Чемпионат».

По информации спортивного журналиста Ивана Карпова, встреча пройдёт 9 июля в Санкт-Петербурге.

В РФС назвали города, претендующие на проведение Суперкубка: Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Казань. «Спартак» предложил пригласить на матч иностранную бригаду арбитров.

Ранее в «Спартаке» выступили с заявлением после информации, что Суперкубок пройдёт в Петербурге.