Петржела предложил пригласить иностранных арбитров на матч Суперкубка «Зенит» — «Спартак»
- РИА Новости
«На Суперкубок можно пригласить иностранных арбитров, как это делают в Европе. Почему нет?» — цитирует Петржелу «Чемпионат».
По информации спортивного журналиста Ивана Карпова, встреча пройдёт 9 июля в Санкт-Петербурге.
В РФС назвали города, претендующие на проведение Суперкубка: Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Казань. «Спартак» предложил пригласить на матч иностранную бригаду арбитров.
Ранее в «Спартаке» выступили с заявлением после информации, что Суперкубок пройдёт в Петербурге.