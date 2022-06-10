Матч за Суперкубок пройдёт в Санкт-Петербурге 9 июля
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Об этом сообщается на официальном сайте РФС.
Отмечается, что время начала будет объявлено позднее, это же касается и информации о билетах.
Московская команда в статусе победителя Кубка России сыграет матч за Суперкубок с петербургской командой, которая стала чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2021/22.
Напомним, что на матч Суперкубка между «Спартаком» и «Зенитом» московская команда попросила назначить на встречу иностранных судей во избежание давления на арбитров и спекуляций на эту тему.
Ранее бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис назвал капризным поведение представителей «Спартака».