Матч за Суперкубок пройдёт в Санкт-Петербурге 9 июля

Санкт-Петербург примет матч за Суперкубок России между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» 9 июля.

Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

Отмечается, что время начала будет объявлено позднее, это же касается и информации о билетах.

Московская команда в статусе победителя Кубка России сыграет матч за Суперкубок с петербургской командой, которая стала чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2021/22.

Напомним, что на матч Суперкубка между «Спартаком» и «Зенитом» московская команда попросила назначить на встречу иностранных судей во избежание давления на арбитров и спекуляций на эту тему.

Ранее бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис назвал капризным поведение представителей «Спартака».